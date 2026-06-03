Cinco policías forales muertos en un accidente en Guipúzcoa al chocar contra un camión cisterna

Los cinco ocupantes de una furgoneta, todos ellos miembros de la Policía Foral, han fallecido este miércoles por la mañana en un grave accidente de tráfico ocurrido en la autopista AP-8, a la altura de Elgoibar, en Guipúzcoa. El vehículo en el que viajaban ha colisionado con un camión cisterna en el punto kilométrico 69 de la vía.

El siniestro se ha producido sobre las nueve y cuarto de la mañana, según ha informado el Departamento de Seguridad. Por causas que todavía se desconocen, la furgoneta ha chocado contra el camión cisterna cuando circulaba por la citada autopista.

Los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar solo han podido certificar el fallecimiento de los cinco ocupantes de la furgoneta como consecuencia de las heridas sufridas en el impacto. El conductor del camión ha sido trasladado a un centro hospitalario.

El accidente ha obligado a cortar la AP-8 al tráfico en la zona y ha provocado importantes retenciones. La circulación se ha desviado por la AP-1 mientras se han desarrollado las labores de emergencia y retirada de los vehículos implicados.

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro y determinar cómo se ha producido la colisión entre la furgoneta y el camión cisterna.